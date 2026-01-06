Um homem de 44 anos foi preso em flagrante acusado de furtar uma bicicleta de alto valor, avaliada em R$ 25 mil, em um estabelecimento de hospedagem de bikes no Jardim Brasília, em Americana. A prisão ocorreu em Santa Bárbara d’Oeste, após a ação ser registrada por câmeras de vigilância.

A Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima ao 190, informando que um homem havia entrado no local, furtado a bicicleta e seguido em direção a Santa Bárbara d’Oeste.

Com a descrição do suspeito, uma equipe iniciou o patrulhamento e o localizou na Rua Emboabas, no Jardim Santa Rita de Cássia, segurando uma bicicleta vermelha. Durante a abordagem, o homem negou o furto e alegou que o bem pertencia à irmã. No entanto, confrontado com as imagens das câmeras, ele confessou o crime.