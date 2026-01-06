06 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FURTO E PRISÃO

Homem é preso ao furtar bicicleta de R$ 25 mil para pagar tráfico

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Flagrante ocorreu em Santa Bárbara d’Oeste após denúncia anônima; ação foi registrada por câmeras de segurança.
Flagrante ocorreu em Santa Bárbara d’Oeste após denúncia anônima; ação foi registrada por câmeras de segurança.

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante acusado de furtar uma bicicleta de alto valor, avaliada em R$ 25 mil, em um estabelecimento de hospedagem de bikes no Jardim Brasília, em Americana. A prisão ocorreu em Santa Bárbara d’Oeste, após a ação ser registrada por câmeras de vigilância.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia anônima ao 190, informando que um homem havia entrado no local, furtado a bicicleta e seguido em direção a Santa Bárbara d’Oeste.

Com a descrição do suspeito, uma equipe iniciou o patrulhamento e o localizou na Rua Emboabas, no Jardim Santa Rita de Cássia, segurando uma bicicleta vermelha. Durante a abordagem, o homem negou o furto e alegou que o bem pertencia à irmã. No entanto, confrontado com as imagens das câmeras, ele confessou o crime.

Segundo os policiais, o suspeito afirmou estar endividado com traficantes e que pretendia vender a bicicleta para quitar dívidas e comprar drogas. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. A bicicleta foi recuperada e devolvida à vítima.

Comentários

Comentários