Nos próximos dois dias, a RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve registrar temperaturas elevadas, com máximas entre 25°C e 27°C, seguidas de chuva no período da tarde e risco de tempestades isoladas.

De acordo com a previsão, a terça-feira (6) terá calor ao longo do dia, com ventos calmos a partir da tarde. Entre o fim da tarde e a noite, há possibilidade de pancadas de chuva.

Já na quarta-feira (7), a situação tende a se intensificar. Além das chuvas no período da tarde, há risco de tempestades isoladas, que podem avançar pela noite.