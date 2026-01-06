06 de janeiro de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

Calor de até 27°C e risco de tempestades na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Calor predomina na RMC, mas tardes devem ter chuva e risco de tempestades isoladas.
Calor predomina na RMC, mas tardes devem ter chuva e risco de tempestades isoladas.

Nos próximos dois dias, a RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve registrar temperaturas elevadas, com máximas entre 25°C e 27°C, seguidas de chuva no período da tarde e risco de tempestades isoladas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a previsão, a terça-feira (6) terá calor ao longo do dia, com ventos calmos a partir da tarde. Entre o fim da tarde e a noite, há possibilidade de pancadas de chuva.

Já na quarta-feira (7), a situação tende a se intensificar. Além das chuvas no período da tarde, há risco de tempestades isoladas, que podem avançar pela noite.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

