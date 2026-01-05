Um acidente envolvendo um caminhão carregado com carne provocou interdição parcial da Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Mogi Guaçu, na tarde desta segunda-feira (5). A ocorrência foi registrada no km 177, no sentido oeste, e permanece ativa, segundo informações da concessionária Renovias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com os dados repassados pelo Centro de Controle Operacional, o caminhão Ford Cargo 2422 se envolveu em um choque, seguido de colisão contra um talude e tombamento. A dinâmica detalhada do acidente ainda não foi informada.

O motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Não há registro de outras vítimas. A carga de carne transportada pelo veículo acabou se espalhando, exigindo cuidados adicionais das equipes que atuam no atendimento da ocorrência.