Um homem foi detido e conduzido ao plantão da Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas após ser denunciado por ato obsceno no Terminal Ouro Verde, na noite deste domingo (4). A ocorrência foi registrada como crime consumado, previsto no artigo 233 do Código Penal.

De acordo com o boletim da Polícia Civil, a vítima, uma mulher de 27 anos, relatou que estava sentada no ponto de ônibus do terminal quando o autor se sentou ao seu lado e passou a se masturbar com a mão por dentro da calça. Ao perceber a situação, ela se levantou e começou a gritar, chamando o homem de “tarado”.

Ainda segundo o registro, após ser confrontado, o suspeito se levantou e sentou-se ao lado de outra jovem, repetindo o mesmo comportamento. A vítima então procurou a equipe de segurança do terminal, que acionou a Guarda Municipal.