ABSURDO

Homem é detido por se masturbar ao lado de mulheres no Ouro Verde

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Suspeito foi levado ao plantão da Polícia Civil após denúncia de ato obsceno contra mulheres no Terminal Ouro Verde, em Campinas
Um homem foi detido e conduzido ao plantão da Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas após ser denunciado por ato obsceno no Terminal Ouro Verde, na noite deste domingo (4). A ocorrência foi registrada como crime consumado, previsto no artigo 233 do Código Penal.

De acordo com o boletim da Polícia Civil, a vítima, uma mulher de 27 anos, relatou que estava sentada no ponto de ônibus do terminal quando o autor se sentou ao seu lado e passou a se masturbar com a mão por dentro da calça. Ao perceber a situação, ela se levantou e começou a gritar, chamando o homem de “tarado”.

Ainda segundo o registro, após ser confrontado, o suspeito se levantou e sentou-se ao lado de outra jovem, repetindo o mesmo comportamento. A vítima então procurou a equipe de segurança do terminal, que acionou a Guarda Municipal.

Populares que estavam no local tentaram agredir o homem, em uma tentativa de linchamento, antes da chegada da viatura. Os guardas municipais intervieram, contiveram a situação e realizaram a condução do suspeito até o plantão policial.

Durante o atendimento, o homem confessou aos agentes que praticou o ato obsceno. A Polícia Civil destacou que não houve contato físico entre o autor e as vítimas. A segunda mulher não foi levada ao plantão, pois deixou o terminal antes da chegada da viatura.

Após ouvir as partes, a autoridade policial determinou a lavratura de Termo Circunstanciado por ato obsceno, e o autor foi liberado após assumir compromisso de comparecer à Justiça.

O caso será analisado pelo delegado titular da unidade.

