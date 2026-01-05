As piscinas mantidas pelo poder público em Campinas voltam a ocupar papel central na rotina de lazer da cidade durante os meses mais quentes do ano. Com o avanço do verão, iniciado em 21 de dezembro, os espaços administrados pelo município registram crescimento expressivo na frequência, impulsionado principalmente pelas altas temperaturas e pelo acesso a baixo custo.

Os equipamentos funcionam de quarta a domingo, permanecendo fechados no início da semana para manutenção preventiva. A operação segue critérios técnicos definidos por legislação municipal e por normas sanitárias, que estabelecem padrões obrigatórios de qualidade da água, sinalização e presença de profissionais capacitados.

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o aumento do público exige atenção permanente. A pasta aponta que, nesta época do ano, a circulação de usuários pode crescer até 30%, o que reforça a necessidade de protocolos bem definidos. A presença de salva-vidas em todas as unidades é obrigatória, assim como o monitoramento constante das condições climáticas.