As piscinas mantidas pelo poder público em Campinas voltam a ocupar papel central na rotina de lazer da cidade durante os meses mais quentes do ano. Com o avanço do verão, iniciado em 21 de dezembro, os espaços administrados pelo município registram crescimento expressivo na frequência, impulsionado principalmente pelas altas temperaturas e pelo acesso a baixo custo.
Os equipamentos funcionam de quarta a domingo, permanecendo fechados no início da semana para manutenção preventiva. A operação segue critérios técnicos definidos por legislação municipal e por normas sanitárias, que estabelecem padrões obrigatórios de qualidade da água, sinalização e presença de profissionais capacitados.
Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o aumento do público exige atenção permanente. A pasta aponta que, nesta época do ano, a circulação de usuários pode crescer até 30%, o que reforça a necessidade de protocolos bem definidos. A presença de salva-vidas em todas as unidades é obrigatória, assim como o monitoramento constante das condições climáticas.
Em locais como o Balneário Taquaral, qualquer sinal de instabilidade do tempo provoca a retirada imediata dos banhistas da água. Chuvas intensas, raios ou granizo resultam na suspensão temporária das atividades, medida adotada para evitar riscos aos frequentadores.
Outro ponto central da operação é o tratamento químico da água, que segue controle rigoroso. Piscinas de grande porte, como a do Taquaral, demandam volumes elevados de produtos específicos, enquanto as demais unidades consomem quantidades menores, proporcionais à capacidade dos tanques. O investimento anual do município nessa etapa gira em torno de R$ 232 mil, segundo dados oficiais.
Além das piscinas recreativas, Campinas dispõe de uma piscina semiolímpica aquecida, localizada na Praça Pompeo de Vitto, no Jardim Nova Europa. Diferente das demais, o espaço é destinado exclusivamente a aulas regulares de natação e hidroginástica, funcionando em dias úteis. Aos fins de semana, a piscina permanece fechada para manutenção, mas a praça segue aberta à população.
No total, a Prefeitura de Campinas mantém 11 unidades com piscinas em funcionamento, distribuídas por diferentes bairros, incluindo regiões urbanas e distritos. Todas seguem o mesmo modelo de acesso, horários e exigências administrativas.
Para utilizar os espaços, o cidadão precisa da carteirinha da SMEL, válida em todas as unidades. O cadastro é feito presencialmente, mediante apresentação de documento pessoal, comprovante de endereço e fotografias, com taxa mensal acessível. Crianças e idosos são isentos, conforme a política municipal de incentivo ao lazer.
Com esse conjunto de medidas, a administração municipal busca equilibrar acesso democrático, segurança e qualidade, mantendo as piscinas públicas como alternativa estruturada de lazer durante todo o verão.