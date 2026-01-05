A Prefeitura de Campinas iniciou nesta semana a distribuição dos carnês do IPTU 2026 e da Taxa do Lixo. Ao todo, 528.515 carnês serão entregues aos contribuintes do município, com predominância de imóveis residenciais.

Do total lançado, 338.361 carnês são de imóveis residenciais, enquanto 36.749 correspondem a imóveis não residenciais, como comércios, indústrias e serviços, incluindo unidades verticais e horizontais. Também integram a cobrança 5.270 imóveis de uso misto, 84.290 terrenos e 63.845 vagas de garagem.

Os vencimentos variam conforme o tipo de imóvel. Para imóveis não residenciais, a data limite para pagamento é 26 de janeiro. Já os imóveis residenciais e terrenos terão vencimento em 10 de fevereiro. O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única garante desconto de 5%, além da possibilidade de parcelar o imposto em até 11 vezes.