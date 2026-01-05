A Prefeitura de Campinas iniciou nesta semana a distribuição dos carnês do IPTU 2026 e da Taxa do Lixo. Ao todo, 528.515 carnês serão entregues aos contribuintes do município, com predominância de imóveis residenciais.
Do total lançado, 338.361 carnês são de imóveis residenciais, enquanto 36.749 correspondem a imóveis não residenciais, como comércios, indústrias e serviços, incluindo unidades verticais e horizontais. Também integram a cobrança 5.270 imóveis de uso misto, 84.290 terrenos e 63.845 vagas de garagem.
Os vencimentos variam conforme o tipo de imóvel. Para imóveis não residenciais, a data limite para pagamento é 26 de janeiro. Já os imóveis residenciais e terrenos terão vencimento em 10 de fevereiro. O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única garante desconto de 5%, além da possibilidade de parcelar o imposto em até 11 vezes.
Quem aderiu ao IPTU Digital recebe desconto adicional de 1%, limitado a R$ 100, válido tanto para pagamento à vista quanto parcelado. Segundo o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, é fundamental atenção aos prazos. “Após o vencimento inicial, não há mais a opção de pagamento em cota única. O não pagamento nas datas corretas gera juros e multa”, alertou.
O valor total lançado ultrapassa R$ 1,9 bilhão. De acordo com a Secretaria de Finanças, o IPTU é uma das principais fontes de arrecadação municipal, com recursos integralmente investidos na própria cidade, em áreas como infraestrutura, saúde, educação e assistência social.
Em 2026, não houve aumento real do imposto. O reajuste aplicado foi apenas a correção da UFIC em 4,49%, índice baseado no INPC do IBGE.
A segunda via do carnê já pode ser emitida pela internet, no portal da Secretaria de Finanças. Já os pedidos de revisão do lançamento poderão ser feitos até 13 de fevereiro. Nesses casos, a orientação é realizar o depósito administrativo para evitar cobrança de juros e multas caso o pedido seja indeferido.
O edital de lançamento do IPTU e da Taxa do Lixo 2026 será publicado no dia 9 de janeiro. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo SAC da Secretaria de Finanças, no telefone (19) 3755-6000, ou pelos canais digitais do município.