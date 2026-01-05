Um policial militar sofreu lesões graves após ser arrastado por uma motocicleta durante uma abordagem de rotina na noite de 24 de dezembro, na Rua Tomás Jasso, em Jaguariúna. O condutor do veículo, que tentava fugir, foi preso em flagrante, mas liberado pela Justiça para responder ao processo em liberdade.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo com motocicletas quando avistou um motociclista em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o homem tentou se esconder em um estacionamento.

Durante a abordagem, a situação se agravou rapidamente. Em um primeiro momento de hostilidade, o condutor jogou a própria motocicleta contra a viatura policial. Na sequência, quando um dos PMs conseguiu contê-lo, o suspeito acelerou bruscamente, arrastando o policial por mais de 30 metros.