Um policial militar sofreu lesões graves após ser arrastado por uma motocicleta durante uma abordagem de rotina na noite de 24 de dezembro, na Rua Tomás Jasso, em Jaguariúna. O condutor do veículo, que tentava fugir, foi preso em flagrante, mas liberado pela Justiça para responder ao processo em liberdade.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo com motocicletas quando avistou um motociclista em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o homem tentou se esconder em um estacionamento.
Durante a abordagem, a situação se agravou rapidamente. Em um primeiro momento de hostilidade, o condutor jogou a própria motocicleta contra a viatura policial. Na sequência, quando um dos PMs conseguiu contê-lo, o suspeito acelerou bruscamente, arrastando o policial por mais de 30 metros.
O agente sofreu ferimentos graves, principalmente no joelho, foi socorrido e permanece afastado das funções para tratamento e recuperação. Após a agressão, o motociclista tentou fugir em alta velocidade, mas a corrente da moto se soltou, o que possibilitou sua captura imediata pela outra guarnição.
Na fiscalização, foi constatado que a motocicleta não possuía placa de identificação e que o condutor cometia diversas infrações de trânsito. Ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal, desobediência e resistência à prisão.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Jaguariúna, onde o flagrante foi lavrado. Após audiência de custódia, a Justiça determinou a libertação, permitindo que ele responda ao processo em liberdade. O caso segue sob investigação.