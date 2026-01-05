05 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA CONTRA PM

VÍDEO: PM é arrastado por motociclista durante tentativa de fuga

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Roberto Torrecilhas
Policial militar ficou gravemente ferido ao ser arrastado por motocicleta durante abordagem em Jaguariúna; suspeito foi preso, mas liberado pela Justiça.
Um policial militar sofreu lesões graves após ser arrastado por uma motocicleta durante uma abordagem de rotina na noite de 24 de dezembro, na Rua Tomás Jasso, em Jaguariúna. O condutor do veículo, que tentava fugir, foi preso em flagrante, mas liberado pela Justiça para responder ao processo em liberdade.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo com motocicletas quando avistou um motociclista em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o homem tentou se esconder em um estacionamento.

Durante a abordagem, a situação se agravou rapidamente. Em um primeiro momento de hostilidade, o condutor jogou a própria motocicleta contra a viatura policial. Na sequência, quando um dos PMs conseguiu contê-lo, o suspeito acelerou bruscamente, arrastando o policial por mais de 30 metros.

O agente sofreu ferimentos graves, principalmente no joelho, foi socorrido e permanece afastado das funções para tratamento e recuperação. Após a agressão, o motociclista tentou fugir em alta velocidade, mas a corrente da moto se soltou, o que possibilitou sua captura imediata pela outra guarnição.

Na fiscalização, foi constatado que a motocicleta não possuía placa de identificação e que o condutor cometia diversas infrações de trânsito. Ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal, desobediência e resistência à prisão.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Jaguariúna, onde o flagrante foi lavrado. Após audiência de custódia, a Justiça determinou a libertação, permitindo que ele responda ao processo em liberdade. O caso segue sob investigação.

