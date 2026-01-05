05 de janeiro de 2026
MORTE EM RIO

Empresário da região morre afogado após queda de jet ski em rio

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
O empresário Márcio Souza Santos, de 46 anos, natural de Americana, foi encontrado morto na manhã deste sábado (3) no Rio Grande, em Miguelópolis, no interior de São Paulo. A vítima caiu de uma moto aquática na tarde de sexta-feira (2) e não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Ituverava, responsável pelo atendimento da ocorrência, as buscas tiveram início ainda na sexta-feira, mas foram prejudicadas pelas chuvas. Na manhã deste sábado, uma operação conjunta com mergulhadores da Marinha do Brasil foi retomada na região, que possui diversos ranchos às margens do rio.

O corpo acabou sendo localizado por familiares, que o avistaram boiando na água. As equipes de resgate realizaram apenas a remoção da vítima.

Testemunhas relataram aos bombeiros que o empresário não havia ingerido álcool e estava em um dos ranchos horas antes do acidente. Pessoas que estavam no local tentaram socorrê-lo, mas não conseguiram realizar o resgate.

Márcio Souza Santos era proprietário de uma marcenaria no Jardim Guanabara, em Americana. O velório será realizado a partir das 12h30 deste domingo, no Cemitério Parque Gramado, com sepultamento marcado para as 15h30.

