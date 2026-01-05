O corpo de Rodrigo Vicentin, de 41 anos, foi localizado na manhã de sábado (3) no Rio Tietê, em Borborema, no interior de São Paulo. Ele estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (1º), quando a embarcação em que estava com três familiares naufragou durante um vendaval.

De acordo com as autoridades, os outros três tripulantes — todos parentes da vítima — conseguiram retornar à margem ilesos. A família, moradora de Americana, estava na região para passar o Réveillon.

As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de militares da Marinha do Brasil. Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.