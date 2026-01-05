Um motorista de ônibus que transportava 62 passageiros foi preso em flagrante na tarde deste sábado (3) na Rodovia Anhanguera, em Americana. Ele é acusado de falsificação de documento público, após apresentar uma CNH falsa durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária.

A prisão ocorreu por volta das 13h30, no km 124 da rodovia, durante uma operação de rotina. O ônibus havia saído de São Paulo com destino a Livramento de Nossa Senhora, na Bahia.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor apresentou aos policiais uma versão digital da Carteira Nacional de Habilitação em seu telefone celular, com validade informada até 2035. No entanto, após consulta aos sistemas oficiais, os agentes constataram que não havia qualquer registro de habilitação em nome do motorista.