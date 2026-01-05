Uma adolescente de 17 anos está internada em estado estável, porém grave, após ser baleada nas costas na noite deste sábado (3), em Jaguariúna. A jovem foi socorrida e permanece em atendimento no Hospital Municipal Walter Ferrari. Segundo informações apuradas pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Civil, o disparo teria sido feito pelo pai do namorado da vítima. A principal linha de investigação, neste momento, é de disparo acidental, mas o suspeito fugiu do local e segue foragido.
De acordo com o boletim de ocorrência, a família retornava de uma chácara quando o fato aconteceu. No veículo estavam o motorista — namorado da adolescente —, a vítima no banco do passageiro e, no banco traseiro, o suspeito e a esposa. Testemunhas relataram à polícia que, momentos antes do disparo, o homem teria dito a frase “a arma está travada”.
Logo em seguida, o tiro foi efetuado. A bala atingiu a adolescente pelas costas, perfurou um dos pulmões e permanece alojada em seu corpo. Apesar da gravidade dos ferimentos, a jovem foi socorrida a tempo e segue sob cuidados médicos intensivos.
Após o disparo, o grupo levou a vítima até o hospital. No entanto, ainda na unidade de saúde, o suspeito desembarcou, assumiu a direção do veículo e fugiu, levando consigo a arma utilizada no disparo. A atitude levantou suspeitas e motivou a mobilização imediata das forças de segurança.
Equipes da GCM e da Polícia Civil realizaram buscas em ao menos dois endereços ligados ao suspeito, mas ele não foi localizado. Durante diligência na residência do casal, os agentes apreenderam 46 munições calibre .40, dois carregadores e uma maleta de arma, todos compatíveis com uma pistola Taurus G2C. O veículo e a arma do disparo não foram encontrados.
O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do tiro, confirmar se houve negligência no manuseio da arma e localizar o suspeito, que permanece foragido.