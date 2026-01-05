Uma adolescente de 17 anos está internada em estado estável, porém grave, após ser baleada nas costas na noite deste sábado (3), em Jaguariúna. A jovem foi socorrida e permanece em atendimento no Hospital Municipal Walter Ferrari. Segundo informações apuradas pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Civil, o disparo teria sido feito pelo pai do namorado da vítima. A principal linha de investigação, neste momento, é de disparo acidental, mas o suspeito fugiu do local e segue foragido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a família retornava de uma chácara quando o fato aconteceu. No veículo estavam o motorista — namorado da adolescente —, a vítima no banco do passageiro e, no banco traseiro, o suspeito e a esposa. Testemunhas relataram à polícia que, momentos antes do disparo, o homem teria dito a frase “a arma está travada”.

Logo em seguida, o tiro foi efetuado. A bala atingiu a adolescente pelas costas, perfurou um dos pulmões e permanece alojada em seu corpo. Apesar da gravidade dos ferimentos, a jovem foi socorrida a tempo e segue sob cuidados médicos intensivos.