Os usuários do transporte intermunicipal metropolitano começaram a pagar tarifas reajustadas a partir desta terça-feira (6) em diversas regiões do Estado de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana de Campinas, além da Grande São Paulo, Baixada Santista, Sorocaba, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

De acordo com as concessionárias, os reajustes seguem critérios técnicos previstos em contrato e têm como objetivo compensar a elevação de custos operacionais, como combustível, manutenção da frota, pedágios e despesas com pessoal. Segundo as empresas, a atualização é necessária para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados aos passageiros.

Na região de Campinas, os novos valores variam conforme o trecho atendido. Veja como ficam as tarifas e as linhas impactadas: