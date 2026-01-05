Os usuários do transporte intermunicipal metropolitano começaram a pagar tarifas reajustadas a partir desta terça-feira (6) em diversas regiões do Estado de São Paulo, incluindo a Região Metropolitana de Campinas, além da Grande São Paulo, Baixada Santista, Sorocaba, Vale do Paraíba e Litoral Norte.
De acordo com as concessionárias, os reajustes seguem critérios técnicos previstos em contrato e têm como objetivo compensar a elevação de custos operacionais, como combustível, manutenção da frota, pedágios e despesas com pessoal. Segundo as empresas, a atualização é necessária para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados aos passageiros.
Na região de Campinas, os novos valores variam conforme o trecho atendido. Veja como ficam as tarifas e as linhas impactadas:
Nos deslocamentos entre Americana, Nova Odessa e Sumaré, a nova tarifa passou a ser de R$ 6,15, válida para as linhas 634, 639, 640, 644, 647 e 749.
Para quem utiliza o transporte entre Hortolândia e Campinas, o valor agora é de R$ 6,50, nas linhas 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 e 742.
No eixo Valinhos, Vinhedo e Campinas, a tarifa também passou para R$ 6,50, com impacto nas linhas 674, 675, 677, 678, 679, 680, 680VP1, 683, 685, 686, 687, 687EX1, 687EX2 e 688.
Já nos trajetos entre Monte Mor, Hortolândia e Campinas, o novo valor é de R$ 6,70, aplicado às linhas 708TRO, 708Bl2, 709TRO e 709EX1.
Para quem se desloca entre Paulínia, Sumaré e Campinas, a tarifa também foi reajustada para R$ 6,70, abrangendo as linhas 636, 636EX1, 636PR1, 636PR2, 637, 638, 649, 651, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663 e 664.
No corredor entre Jaguariúna e Campinas, a passagem passou a custar R$ 9,40, já considerando o valor do pedágio incluído, e vale para as linhas 612TRO, 612DV1, 616S02, 714TRO, 715TRO e 734S04.
As concessionárias orientam que os passageiros fiquem atentos aos novos valores e reforçam que os reajustes fazem parte da revisão periódica prevista nos contratos de concessão do transporte intermunicipal.