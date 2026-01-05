Um caseiro de 49 anos ficou ferido após ser atingido por um disparo acidental de arma de fogo na madrugada de sábado (3), em um sítio localizado no bairro Sertãozinho, em Espírito Santo do Pinhal. O caso foi registrado por volta das 3h40.

Segundo relato da própria vítima à Polícia Militar, ele manuseava uma cartucheira dentro da residência quando a arma disparou, atingindo o antebraço direito. O homem informou ainda que possuía o armamento legalmente no local onde trabalha.

O proprietário do sítio, ao ouvir o barulho do tiro, foi até a casa e encontrou o funcionário ferido, pedindo ajuda. A pedido do caseiro, ele o levou até a residência de um irmão da vítima, onde uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros.