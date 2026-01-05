05 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SOLIDARIEDADE

Família se mobiliza para ajudar idosa que teve casa queimada

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Casa de idosa de 88 anos foi destruída por incêndio no Jardim Ypê I, em Mogi Guaçu; família organiza vaquinha para reconstrução.
Casa de idosa de 88 anos foi destruída por incêndio no Jardim Ypê I, em Mogi Guaçu; família organiza vaquinha para reconstrução.

Uma idosa de 88 anos vive dias de incerteza após ter a casa destruída por um incêndio na madrugada do dia 31 de dezembro, no bairro Jardim Ypê I, em Mogi Guaçu. Lourdes de Souza Cheregati, aposentada, perdeu praticamente todos os seus pertences, incluindo móveis, eletrodomésticos e itens de uso pessoal.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações apuradas, o incêndio teria sido provocado pelo próprio filho da vítima, que estaria em surto, após o consumo de álcool e entorpecentes. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram diversos cômodos da residência, entre eles o quarto e o banheiro utilizados por Dona Lourdes, além de comprometer parte da estrutura do imóvel.

Com a casa parcialmente destruída e sem condições imediatas de moradia, familiares e amigos se mobilizaram para tentar minimizar os impactos da tragédia. Uma vaquinha solidária foi organizada com o objetivo de arrecadar recursos para a reconstrução da residência, incluindo reparos estruturais, pintura e a compra de itens básicos, como móveis e eletrodomésticos, para que a idosa possa voltar a ter um lar seguro.

Como ajudar

Quem quiser colaborar com a reconstrução da casa de Dona Lourdes pode contribuir das seguintes formas:

A família reforça que qualquer valor faz diferença e agradece as manifestações de solidariedade recebidas desde o incêndio.

Comentários

Comentários