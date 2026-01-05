Uma idosa de 88 anos vive dias de incerteza após ter a casa destruída por um incêndio na madrugada do dia 31 de dezembro, no bairro Jardim Ypê I, em Mogi Guaçu. Lourdes de Souza Cheregati, aposentada, perdeu praticamente todos os seus pertences, incluindo móveis, eletrodomésticos e itens de uso pessoal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações apuradas, o incêndio teria sido provocado pelo próprio filho da vítima, que estaria em surto, após o consumo de álcool e entorpecentes. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram diversos cômodos da residência, entre eles o quarto e o banheiro utilizados por Dona Lourdes, além de comprometer parte da estrutura do imóvel.

Com a casa parcialmente destruída e sem condições imediatas de moradia, familiares e amigos se mobilizaram para tentar minimizar os impactos da tragédia. Uma vaquinha solidária foi organizada com o objetivo de arrecadar recursos para a reconstrução da residência, incluindo reparos estruturais, pintura e a compra de itens básicos, como móveis e eletrodomésticos, para que a idosa possa voltar a ter um lar seguro.

Como ajudar