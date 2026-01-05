Um policial militar foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (4), no Jardim Paraíso de Viracopos, em Campinas. Matheus Chagas do Amaral, que estava de folga, foi atingido por dois disparos de arma de fogo no pescoço enquanto dirigia seu carro pela Rua André Tosello, via paralela à Rodovia dos Bandeirantes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Ouro Verde. Ele permanece internado, inconsciente, mas com estado de saúde considerado estável, segundo informações médicas repassadas à polícia.

O local do ataque foi isolado e preservado por equipes da Polícia Militar, e peritos do Serviço de Polícia Judiciária (SPJ) realizaram os trabalhos técnicos. No asfalto, foram localizados cinco estojos de calibre .380, um estojo de calibre 9mm e o coldre da arma da vítima. O veículo de Matheus também apresentava um disparo na porta traseira esquerda, reforçando a dinâmica violenta da ação.