05 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
HOMICÍDIO

Idoso de 65 anos é morto a facadas dentro de casa em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Vizinhos ouviram barulhos estranhos e acionaram familiar, que descobriu o crime; Polícia apreendeu uma faca que pode ter sido usada no homicídio.
Vizinhos ouviram barulhos estranhos e acionaram familiar, que descobriu o crime; Polícia apreendeu uma faca que pode ter sido usada no homicídio.

Um homem de 65 anos foi encontrado morto com múltiplos golpes de faca dentro da própria residência, no bairro Vila Palácio, em Campinas, na manhã de domingo (4). A vítima foi identificada como Edson Franco de Moraes.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos ouviram barulhos estranhos vindos do imóvel e entraram em contato com o filho da vítima. Ao chegar à casa, localizada na Rua Bertolino de Souza, o filho, identificado como Diego, encontrou o pai já sem vida e acionou a Polícia Militar.

O laudo pericial preliminar apontou que Edson Franco sofreu seis perfurações no peito e duas na mão esquerda, caracterizadas como ferimentos de defesa.

As equipes da Polícia Militar isolaram e preservaram a cena do crime até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística. No local, foi apreendida uma faca, que, segundo as investigações iniciais, pode ter sido utilizada no homicídio. A perícia também realizou a coleta de impressões digitais em objetos da residência.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio e determinou a realização do exame necroscópico para detalhar as causas da morte. O autor do crime ainda não foi identificado, e a motivação segue desconhecida.

Comentários

Comentários