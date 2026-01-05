Um homem de 65 anos foi encontrado morto com múltiplos golpes de faca dentro da própria residência, no bairro Vila Palácio, em Campinas, na manhã de domingo (4). A vítima foi identificada como Edson Franco de Moraes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos ouviram barulhos estranhos vindos do imóvel e entraram em contato com o filho da vítima. Ao chegar à casa, localizada na Rua Bertolino de Souza, o filho, identificado como Diego, encontrou o pai já sem vida e acionou a Polícia Militar.

O laudo pericial preliminar apontou que Edson Franco sofreu seis perfurações no peito e duas na mão esquerda, caracterizadas como ferimentos de defesa.