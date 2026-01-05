A RMC (Região Metropolitana de Campinas) inicia a semana com tempo estável e predomínio de sol entre nuvens. Pela manhã, os termômetros marcam cerca de 21°C, garantindo sensação agradável no início do dia.

Durante a tarde, a temperatura máxima deve chegar aos 26°C, e não há previsão de chuva para esta segunda-feira. A mudança no tempo, porém, ocorre com a aproximação de uma frente fria, que deve alterar o cenário ao longo da noite.

Com a entrada desse sistema, a previsão indica mínima invertida, quando a temperatura registrada no fim do dia é menor do que a observada pela manhã. A expectativa é que os termômetros caiam para cerca de 18°C durante a madrugada, trazendo sensação de frio mais acentuada.