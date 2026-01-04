A Prefeitura de Campinas anunciou a reabertura dos parques e bosques do município a partir deste domingo, 4. Os locais estavam interditados de forma preventiva em razão das fortes chuvas registradas nos primeiros dias do ano.

De acordo com a Administração Municipal, a liberação ocorreu após a diminuição do volume de precipitações e a avaliação positiva das condições climáticas.

Então, voltaram a receber visitantes espaços tradicionais da cidade, como o Parque Portugal (Lagoa do Taquaral), o Bosque dos Jequitibás, o Bosque da Paz, no Jardim Madalena, o Bosque Chico Mendes e o Lago do Café. Alguns desses locais estavam fechados desde a sexta-feira, 2, enquanto outros tiveram a visitação suspensa a partir do sábado, 3.