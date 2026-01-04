A Prefeitura de Campinas anunciou a reabertura dos parques e bosques do município a partir deste domingo, 4. Os locais estavam interditados de forma preventiva em razão das fortes chuvas registradas nos primeiros dias do ano.
De acordo com a Administração Municipal, a liberação ocorreu após a diminuição do volume de precipitações e a avaliação positiva das condições climáticas.
Então, voltaram a receber visitantes espaços tradicionais da cidade, como o Parque Portugal (Lagoa do Taquaral), o Bosque dos Jequitibás, o Bosque da Paz, no Jardim Madalena, o Bosque Chico Mendes e o Lago do Café. Alguns desses locais estavam fechados desde a sexta-feira, 2, enquanto outros tiveram a visitação suspensa a partir do sábado, 3.
As interdições temporárias seguem a Operação Chuvas de Verão. A açã prevê o fechamento automático de áreas verdes quando o volume de chuva acumulado em 72 horas alcança 80 milímetros, como forma de prevenir acidentes, sobretudo a queda de árvores.
De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, mesmo áreas que passam por manutenção constante podem apresentar riscos em períodos de solo encharcado e ventos fortes, fatores que aumentam a possibilidade de tombamento de árvores aparentemente saudáveis.
Com a reabertura, a Prefeitura reforça que os frequentadores respeitem os horários de funcionamento de cada parque e mantenham atenção às orientações de segurança, principalmente após dias de chuva.