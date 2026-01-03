Após forte chuva na noite de quinta-feira (1º), parte da decoração da Vila de Natal montada no Parque Brasil 500, em Paulínia, desabou. Segundo a prefeitura, não houve feridos, pois nenhum visitante ou trabalhador foi atingido.

Com base em alertas da Defesa Civil para mais chuvas nos próximos dias, a administração municipal decidiu pelo encerramento imediato e definitivo da atração natalina.

A empresa responsável pela montagem já foi acionada e inicia a desmontagem total da estrutura.