Após forte chuva na noite de quinta-feira (1º), parte da decoração da Vila de Natal montada no Parque Brasil 500, em Paulínia, desabou. Segundo a prefeitura, não houve feridos, pois nenhum visitante ou trabalhador foi atingido.
Com base em alertas da Defesa Civil para mais chuvas nos próximos dias, a administração municipal decidiu pelo encerramento imediato e definitivo da atração natalina.
A empresa responsável pela montagem já foi acionada e inicia a desmontagem total da estrutura.
Em nota, a Prefeitura agradeceu ao público e registrou o sucesso do evento. "Agradecemos a todos que participaram do Natal 2025, que levou magia e alegria a mais de 80 mil pessoas. Reforçamos nosso compromisso prioritário com a segurança e o bem-estar de todos".