Um homem de 40 anos, natural de Americana, está desaparecido desde a noite da última quinta-feira (1º), após o barco em que estava com outras três pessoas virar no Rio Tietê, na altura do Condomínio das Onças, em Borborema. O acidente ocorreu durante um forte temporal que atingiu a região.

De acordo com a prefeita de Borborema, Sheila Maria Gonçalves de Oliveira, que confirmou as informações em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, os outros três ocupantes da embarcação foram resgatados em segurança ainda na noite do acidente. A identidade do desaparecido não foi divulgada.

As buscas pelo homem foram iniciadas imediatamente por equipes do Corpo de Bombeiros de Ibitinga, com apoio de voluntários. No entanto, devido às condições climáticas adversas que persistiram na área, os trabalhos de busca e resgate tiveram que ser suspensos por volta das 23h. A operação deve ser retomada assim que o tempo permitir.