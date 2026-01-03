Agentes do GAE (Grupo de Ações Especiais) da Guarda Municipal de Campinas apreenderam uma motocicleta com sinais de adulteração no final da tarde de quinta-feira (1°) no bairro São Judas Tadeu. O condutor foi preso em flagrante.

Durante patrulhamento de rotina, os guardas municipais avistaram uma moto sem emplacamento. Ao notar a presença da viatura, o piloto tentou escapar, dirigindo-se rapidamente a um portão de acesso residencial, mas foi interceptado pela equipe.

Na abordagem, o homem informou que havia pego o veículo emprestado. Após consultas no sistema e análise no local, os agentes constataram indícios de adulteração no número do chassi e do motor do veículo, caracterizando crime previsto no artigo 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor).