CAMPINAS

Suspeito com moto ilegal tenta fugir para quintal, mas é preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Guarda Municipal realizou a apreensão
Guarda Municipal realizou a apreensão

Agentes do GAE (Grupo de Ações Especiais) da Guarda Municipal de Campinas apreenderam uma motocicleta com sinais de adulteração no final da tarde de quinta-feira (1°) no bairro São Judas Tadeu. O condutor foi preso em flagrante.

Durante patrulhamento de rotina, os guardas municipais avistaram uma moto sem emplacamento. Ao notar a presença da viatura, o piloto tentou escapar, dirigindo-se rapidamente a um portão de acesso residencial, mas foi interceptado pela equipe.

Na abordagem, o homem informou que havia pego o veículo emprestado. Após consultas no sistema e análise no local, os agentes constataram indícios de adulteração no número do chassi e do motor do veículo, caracterizando crime previsto no artigo 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à delegacia mais próxima, onde foi autuado em flagrante pela autoridade policial de plantão. A motocicleta foi apreendida e removida do local.

