As buscas pelo adolescente de 14 anos, morador de Campinas, entraram no terceiro dia consecutivo nesta sexta-feira (2), sem qualquer atualização sobre o paradeiro do jovem que desapareceu no mar do Rio de Janeiro durante a véspera de Ano-Novo. O trabalho é realizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, que mantém equipes mobilizadas na orla.
O desaparecimento ocorreu na manhã de quarta-feira (31), por volta do meio-dia, na Praia de Copacabana, na altura do Posto 2, região do Leme. Segundo familiares, o garoto estava no mar quando foi atingido por uma onda forte, submergiu e não voltou à superfície.
De acordo com os bombeiros, as buscas seguem sem sucesso até o momento. “As equipes continuam atuando, mas não há novas informações”, informou a corporação em atualização divulgada nesta sexta.
O episódio aconteceu em um dia de mar extremamente agitado no litoral carioca, cenário que exigiu uma grande operação de resgate. Somente nas praias da zona sul do Rio, os bombeiros resgataram 1.167 pessoas desde a quarta-feira. Em outras praias do estado, foram registrados mais 499 salvamentos no mesmo período.
As autoridades reforçam o alerta para os riscos do banho de mar em dias de ressaca e orientam que banhistas respeitem as sinalizações e as recomendações dos guarda-vidas.