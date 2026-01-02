As buscas pelo adolescente de 14 anos, morador de Campinas, entraram no terceiro dia consecutivo nesta sexta-feira (2), sem qualquer atualização sobre o paradeiro do jovem que desapareceu no mar do Rio de Janeiro durante a véspera de Ano-Novo. O trabalho é realizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, que mantém equipes mobilizadas na orla.

O desaparecimento ocorreu na manhã de quarta-feira (31), por volta do meio-dia, na Praia de Copacabana, na altura do Posto 2, região do Leme. Segundo familiares, o garoto estava no mar quando foi atingido por uma onda forte, submergiu e não voltou à superfície.

De acordo com os bombeiros, as buscas seguem sem sucesso até o momento. “As equipes continuam atuando, mas não há novas informações”, informou a corporação em atualização divulgada nesta sexta.