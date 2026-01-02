Campinas encerrou 2025 enfrentando um dos quadros mais graves já registrados no combate à dengue, com 45.416 casos confirmados e 27 mortes, segundo o Painel Interativo de Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. O volume de infecções colocou o ano como o terceiro pior da série histórica do município, atrás apenas dos grandes surtos registrados em 2024, com 121 mil casos e 92 óbitos; e 2015, com 65 mil ocorrências e 22 mortes.

A escalada da doença começou logo nas primeiras semanas do ano e ganhou força rapidamente. Entre março e abril, Campinas viveu o período mais crítico, com semanas epidemiológicas superando três mil novos casos, pressionando unidades básicas, prontos atendimentos e hospitais da rede pública. Mesmo com a desaceleração a partir do segundo semestre, a transmissão permaneceu ativa até o fim do ano.

Do total de pessoas infectadas, 3,5% precisaram de internação hospitalar, enquanto 0,8% dos casos ocorreram em gestantes, grupo considerado de risco. Entre os sintomas mais relatados estão febre (95%), dor de cabeça (79,2%), dores no corpo (77%), além de dor atrás dos olhos, vômitos e manchas na pele, indicando quadros clínicos variados e, em parte, mais agressivos.