Campinas encerrou 2025 enfrentando um dos quadros mais graves já registrados no combate à dengue, com 45.416 casos confirmados e 27 mortes, segundo o Painel Interativo de Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. O volume de infecções colocou o ano como o terceiro pior da série histórica do município, atrás apenas dos grandes surtos registrados em 2024, com 121 mil casos e 92 óbitos; e 2015, com 65 mil ocorrências e 22 mortes.
A escalada da doença começou logo nas primeiras semanas do ano e ganhou força rapidamente. Entre março e abril, Campinas viveu o período mais crítico, com semanas epidemiológicas superando três mil novos casos, pressionando unidades básicas, prontos atendimentos e hospitais da rede pública. Mesmo com a desaceleração a partir do segundo semestre, a transmissão permaneceu ativa até o fim do ano.
Do total de pessoas infectadas, 3,5% precisaram de internação hospitalar, enquanto 0,8% dos casos ocorreram em gestantes, grupo considerado de risco. Entre os sintomas mais relatados estão febre (95%), dor de cabeça (79,2%), dores no corpo (77%), além de dor atrás dos olhos, vômitos e manchas na pele, indicando quadros clínicos variados e, em parte, mais agressivos.
A distribuição territorial dos registros mostra que todas as regiões administrativas da cidade foram atingidas, com maior concentração na região Norte, que somou 10.433 casos e nove óbitos, e na região Leste, com 7.884 infecções e oito mortes. Distritos das regiões Noroeste, Sudeste, Sudoeste e Sul também apresentaram números expressivos ao longo do ano, evidenciando a disseminação ampla do vírus.
Um dos fatores que contribuíram para o agravamento do cenário foi a circulação simultânea dos sorotipos DENV-1, DENV-2 e DENV-3. A presença de múltiplos sorotipos aumenta o risco de formas graves da doença, principalmente em pessoas que já tiveram dengue anteriormente, segundo especialistas da área de vigilância epidemiológica.
Embora os dados das últimas semanas ainda sejam considerados preliminares, o balanço consolida 2025 como um ano crítico para a saúde pública em Campinas, superado apenas por dois grandes episódios históricos de dengue no município. A Prefeitura mantém ações contínuas de controle do mosquito, monitoramento de casos e orientação à população, mas reforça que o enfrentamento depende diretamente da colaboração dos moradores.
Prevenção segue essencial
Mesmo durante períodos de férias e viagens, os cuidados contra o Aedes aegypti precisam ser mantidos. A Secretaria de Saúde reforça que a eliminação de criadouros ainda é a principal forma de prevenção contra a dengue e outras arboviroses.
Entre as orientações estão:
- Manter caixas d’água e reservatórios sempre vedados;
- Fechar ou vedar vasos sanitários inutilizados;
- Realizar manutenção semanal de piscinas;
- Eliminar pratos de vasos de plantas;
- Guardar garrafas, baldes e pneus em locais cobertos;
- Manter lixeiras fechadas e áreas externas limpas;
- Desentupir ralos e calhas;
- Vedar ralos internos que acumulam água;
- Manter aquários fechados com tampa ou tela adequada.
Segundo a Vigilância em Saúde, imóveis desocupados exigem atenção especial. “É comum que, em períodos de descanso ou mudança de moradores, a verificação dos imóveis seja negligenciada. Isso favorece a formação de criadouros e impacta toda a vizinhança”, alertam técnicos da área.