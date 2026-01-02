A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) adotou, na manhã desta sexta-feira (2), medidas preventivas de trânsito no entorno do Bosque dos Jequitibás e do Parque Portugal (Taquaral), em razão do acumulado de chuvas registrado nas últimas 72 horas, que ultrapassou 86 milímetros na região leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No Bosque dos Jequitibás, a Emdec ativou a faixa reversível, bloqueando o tráfego pela rua General Marcondes Salgado, via que margeia o parque. Com isso, a circulação de veículos passou a ocorrer pelo contrafluxo da rua Coronel Quirino, com acompanhamento de agentes da Mobilidade Urbana.

Já no Parque Portugal, houve interdição da pista interna da avenida Dr. Heitor Penteado, no sentido da rua Almeida Garrett. Para motoristas que circulam pela região, as principais rotas alternativas indicadas são as vias Dr. Armando Sales Oliveira e Almeida Garrett.