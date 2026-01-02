A Defesa Civil de Campinas registrou 12 ocorrências de queda de árvores e dois alagamentos de imóveis entre o dia 1º de janeiro e a manhã desta sexta-feira (2), após a cidade ser atingida por chuvas intensas nas últimas 72 horas. O volume elevado levou a Prefeitura a fechar temporariamente parques e bosques da região leste como medida preventiva.
Segundo os dados pluviométricos, a região leste acumulou 86,6 milímetros de chuva em três dias, superando o limite de segurança estabelecido pelo município e colocando a área em estado de atenção. Somente nas últimas 24 horas, foram 36,3 mm de precipitação.
Diante do cenário, a Prefeitura determinou o fechamento do Parque Portugal (Taquaral), do Bosque dos Jequitibás e do Bosque Jardim Madalena, todos localizados na região leste. A medida segue o Decreto Municipal nº 24.175, que regulamenta a Operação Chuvas de Verão e prevê o fechamento de áreas verdes quando o acumulado ultrapassa 80 mm em 72 horas.
A reabertura dos parques será reavaliada na manhã deste sábado (3), com base nos próximos boletins de monitoramento da Defesa Civil.
Situação nas demais regiões
Nas outras regiões de Campinas, os índices ficaram abaixo do patamar que exige o fechamento de parques, mantendo o município em estado de observação. Na região norte, o acumulado foi de 63,2 mm em 72 horas; na região sul, 54,2 mm; na noroeste, 28,4 mm; e na sudoeste, 19,7 mm.
Ocorrências atendidas
Além das 12 quedas de árvores, equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuam na remoção e limpeza das áreas afetadas. Também foram registrados alagamentos em dois imóveis, um na região sul e outro na região leste. Não houve registro de feridos, desabrigados ou desalojados.
A Defesa Civil reforça a orientação para que a população evite áreas arborizadas durante períodos de chuva intensa, não transite por vias alagadas e acompanhe os alertas oficiais do município.