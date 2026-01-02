A Defesa Civil de Campinas registrou 12 ocorrências de queda de árvores e dois alagamentos de imóveis entre o dia 1º de janeiro e a manhã desta sexta-feira (2), após a cidade ser atingida por chuvas intensas nas últimas 72 horas. O volume elevado levou a Prefeitura a fechar temporariamente parques e bosques da região leste como medida preventiva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo os dados pluviométricos, a região leste acumulou 86,6 milímetros de chuva em três dias, superando o limite de segurança estabelecido pelo município e colocando a área em estado de atenção. Somente nas últimas 24 horas, foram 36,3 mm de precipitação.

Diante do cenário, a Prefeitura determinou o fechamento do Parque Portugal (Taquaral), do Bosque dos Jequitibás e do Bosque Jardim Madalena, todos localizados na região leste. A medida segue o Decreto Municipal nº 24.175, que regulamenta a Operação Chuvas de Verão e prevê o fechamento de áreas verdes quando o acumulado ultrapassa 80 mm em 72 horas.