A Prefeitura de Campinas determinou o fechamento temporário de parques e bosques da região leste nesta sexta-feira (2), após o volume de chuvas ultrapassar o limite estabelecido para segurança da população. O Parque Portugal (Taquaral), o Bosque dos Jequitibás e o Bosque Jardim Madalena estão fechados à visitação.
A medida segue o Decreto Municipal nº 24.175, que regulamenta a Operação Chuvas de Verão e prevê o fechamento de áreas verdes quando o acumulado de chuva atinge ou supera 80 milímetros em 72 horas. Na região leste, o índice chegou a 86,6 mm no período, colocando a área em estado de atenção.
Somente nas últimas 24 horas, a região registrou 36,3 mm de chuva. A reabertura dos parques será avaliada na manhã deste sábado (3), com base nos próximos boletins pluviométricos.
Situação nas demais regiões
Nas outras áreas da cidade, os índices ficaram abaixo do limite para fechamento e o estado é de observação. Na região norte, foram 63,2 mm em 72 horas; na região sul, 54,2 mm; na noroeste, 28,4 mm; e na sudoeste, 19,7 mm no mesmo período.
Ocorrências atendidas
Entre o dia 1º de janeiro e a manhã desta sexta-feira (2), a Defesa Civil de Campinas registrou 12 ocorrências de queda de árvores. As equipes da Secretaria de Serviços Públicos atuam na remoção e limpeza das áreas afetadas.
No mesmo intervalo, houve alagamento em dois imóveis, nas regiões sul e leste. Não foram registrados feridos, desabrigados ou desalojados.
A Defesa Civil orienta que a população evite áreas arborizadas durante períodos de chuva intensa e acompanhe os alertas oficiais do município.