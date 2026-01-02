A Prefeitura de Campinas determinou o fechamento temporário de parques e bosques da região leste nesta sexta-feira (2), após o volume de chuvas ultrapassar o limite estabelecido para segurança da população. O Parque Portugal (Taquaral), o Bosque dos Jequitibás e o Bosque Jardim Madalena estão fechados à visitação.

A medida segue o Decreto Municipal nº 24.175, que regulamenta a Operação Chuvas de Verão e prevê o fechamento de áreas verdes quando o acumulado de chuva atinge ou supera 80 milímetros em 72 horas. Na região leste, o índice chegou a 86,6 mm no período, colocando a área em estado de atenção.

Somente nas últimas 24 horas, a região registrou 36,3 mm de chuva. A reabertura dos parques será avaliada na manhã deste sábado (3), com base nos próximos boletins pluviométricos.

Situação nas demais regiões