Na madrugada de quinta-feira (1º), um homem de 32 anos foi preso em flagrante após agredir a esposa, de 47 anos, ameaçá-la de morte e resistir de forma violenta à prisão. O caso ocorreu na residência do casal, no Jardim São Francisco, em Nova Odessa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h20 para atender uma denúncia de violência doméstica. A vítima relatou que o companheiro, após uma crise de ciúmes, desferiu uma cabeçada, tentou enforcá-la e a expulsou de casa, fazendo ameaças de morte.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor dentro da residência. Segundo os militares, ele se mostrou extremamente hostil, afirmou estar armado e ameaçou matar os policiais. Diante da situação, foi necessário arrombar a porta da cozinha para imobilizá-lo e efetuar a prisão.