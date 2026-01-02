02 de janeiro de 2026
INCONTROLÁVEL

Homem agride a esposa e ameaça matar PM durante a prisão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Segundo o relato dos militares, ele se mostrou extremamente hostil, afirmou estar armado e ameaçou matar os agente.
Na madrugada de quinta-feira (1º), um homem de 32 anos foi preso em flagrante após agredir a esposa, de 47 anos, ameaçá-la de morte e resistir de forma violenta à prisão. O caso ocorreu na residência do casal, no Jardim São Francisco, em Nova Odessa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h20 para atender uma denúncia de violência doméstica. A vítima relatou que o companheiro, após uma crise de ciúmes, desferiu uma cabeçada, tentou enforcá-la e a expulsou de casa, fazendo ameaças de morte.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor dentro da residência. Segundo os militares, ele se mostrou extremamente hostil, afirmou estar armado e ameaçou matar os policiais. Diante da situação, foi necessário arrombar a porta da cozinha para imobilizá-lo e efetuar a prisão.

A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia, onde recebeu atendimento médico, teve as lesões constatadas, foi medicada e liberada em seguida.

O agressor foi conduzido à Polícia Civil, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele vai responder pelos crimes de violência doméstica e resistência à prisão.

