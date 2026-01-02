02 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
QUE ABSURDO

Jovem de 23 anos espanca e quebra pulso de namorada no Réveillon

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Flagrante ocorreu na madrugada desta quinta, após o casal retornar de uma festa de Ano Novo; agressões incluíram socos, chutes e tentativa de estrangulamento.
Flagrante ocorreu na madrugada desta quinta, após o casal retornar de uma festa de Ano Novo; agressões incluíram socos, chutes e tentativa de estrangulamento.

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (1º) após agredir violentamente a companheira, de 47 anos, no Residencial São Joaquim, em Santa Bárbara d’Oeste. A ocorrência foi registrada quando o casal retornava de uma confraternização de Réveillon.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 2h, uma discussão iniciada ainda na rua evoluiu para agressão física. O agressor passou a segurar a vítima pelo braço, desferiu socos e chutes e tentou enforcá-la. Ao tentar se defender, a mulher foi empurrada com força e caiu ao chão.

Durante a queda, a vítima apoiou o peso do corpo sobre o braço, o que resultou em fratura no punho direito. Mesmo diante da gravidade da lesão, o agressor continuou com os ataques, segundo relataram testemunhas.

A agressão só cessou após a intervenção de terceiros e a chegada da Polícia Militar, que detiveram o homem no local. Ele foi encaminhado à Polícia Civil e autuado em flagrante por lesão corporal dolosa.

A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada para a realização de exame de corpo de delito.

Comentários

Comentários