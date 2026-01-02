Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (1º) após agredir violentamente a companheira, de 47 anos, no Residencial São Joaquim, em Santa Bárbara d’Oeste. A ocorrência foi registrada quando o casal retornava de uma confraternização de Réveillon.
De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 2h, uma discussão iniciada ainda na rua evoluiu para agressão física. O agressor passou a segurar a vítima pelo braço, desferiu socos e chutes e tentou enforcá-la. Ao tentar se defender, a mulher foi empurrada com força e caiu ao chão.
Durante a queda, a vítima apoiou o peso do corpo sobre o braço, o que resultou em fratura no punho direito. Mesmo diante da gravidade da lesão, o agressor continuou com os ataques, segundo relataram testemunhas.
A agressão só cessou após a intervenção de terceiros e a chegada da Polícia Militar, que detiveram o homem no local. Ele foi encaminhado à Polícia Civil e autuado em flagrante por lesão corporal dolosa.
A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada para a realização de exame de corpo de delito.