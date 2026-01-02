Um incêndio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (1º) em uma residência no bairro Jardim América 2, em Americana. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h40 para conter as chamas, que ficaram concentradas na garagem do imóvel.

De acordo com as informações da ocorrência, o morador, de 45 anos, foi retirado do local sem ferimentos e não precisou de atendimento médico. Ele informou às autoridades que não sabe como o incêndio teve início.

A atuação dos bombeiros impediu que o fogo se espalhasse para os demais cômodos da casa. No local, foi constatada grande quantidade de lixo e entulho na área onde as chamas começaram, o que pode ter contribuído para a propagação do fogo.