SORTUDO

Médico de Mogi Guaçu acerta quina da Mega e promete doação

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
José Luiz Nora Neto afirmou que a doação já estava planejada e que a vitória foi um 'toque de Deus' para ação solidária.
Um gesto de solidariedade marcou a passagem do Ano Novo em Mogi Guaçu. O médico José Luiz Nora Neto acertou a quina da Mega da Virada e anunciou que doará integralmente o prêmio, cerca de R$ 12 mil, para uma entidade assistencial do município. A instituição beneficiada ainda será definida.

Segundo a Caixa Econômica Federal, quase 4 mil apostas acertaram a quina, com prêmio individual em torno de R$ 12 mil. Outras 308.315 apostas fizeram a quadra, recebendo R$ 216,76 cada.

Em depoimento, o médico afirmou que a decisão de doar o valor já existia antes mesmo do sorteio. “A doação já estava nos planos. Mesmo se tivesse ganhado o prêmio principal, destinaria uma parte”, declarou. Sobre a motivação, foi direto: “Senti que Deus tocou no meu coração para transformar essa conquista em um gesto de solidariedade”.

Apesar da comemoração, Nora Neto comentou, em tom bem-humorado, que ficou a apenas um número do prêmio máximo, já que o objetivo inicial era acertar a Mega-Sena.

Como será a doação

A escolha da entidade levará em conta critérios como impacto social e capacidade de atendimento, segundo pessoas próximas ao médico. A formalização do repasse deve ocorrer após a conclusão dos trâmites bancários para recebimento do prêmio junto à Caixa.

A Caixa, responsável pela loteria, divulga os resultados oficiais, mas não identifica publicamente os ganhadores.

