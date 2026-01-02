Um gesto de solidariedade marcou a passagem do Ano Novo em Mogi Guaçu. O médico José Luiz Nora Neto acertou a quina da Mega da Virada e anunciou que doará integralmente o prêmio, cerca de R$ 12 mil, para uma entidade assistencial do município. A instituição beneficiada ainda será definida.
Segundo a Caixa Econômica Federal, quase 4 mil apostas acertaram a quina, com prêmio individual em torno de R$ 12 mil. Outras 308.315 apostas fizeram a quadra, recebendo R$ 216,76 cada.
Em depoimento, o médico afirmou que a decisão de doar o valor já existia antes mesmo do sorteio. “A doação já estava nos planos. Mesmo se tivesse ganhado o prêmio principal, destinaria uma parte”, declarou. Sobre a motivação, foi direto: “Senti que Deus tocou no meu coração para transformar essa conquista em um gesto de solidariedade”.
Apesar da comemoração, Nora Neto comentou, em tom bem-humorado, que ficou a apenas um número do prêmio máximo, já que o objetivo inicial era acertar a Mega-Sena.
Como será a doação
A escolha da entidade levará em conta critérios como impacto social e capacidade de atendimento, segundo pessoas próximas ao médico. A formalização do repasse deve ocorrer após a conclusão dos trâmites bancários para recebimento do prêmio junto à Caixa.
A Caixa, responsável pela loteria, divulga os resultados oficiais, mas não identifica publicamente os ganhadores.