A Guarda Municipal de Campinas realizou uma operação especial na passagem de ano para conter aglomerações irregulares e o uso de fogos de artifício em Campinas. As ações ocorreram entre a noite de quarta-feira (31) e a madrugada de quinta-feira (1º) e mobilizaram equipes em dois pontos da cidade: Jardim Florence e Parque Oziel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A primeira intervenção aconteceu por volta das 23h50, na Avenida Nelson Ferreira de Souza, no Jardim Florence. No local, os agentes encontraram cerca de mil pessoas reunidas, com indícios de que iniciariam a queima de fogos. A abordagem ocorreu a tempo de impedir a soltura dos artefatos.

Um homem, que se identificou como responsável pelo evento, foi autuado. Os materiais pirotécnicos apreendidos — 1.368 rojões, um morteiro e 24 rojões de vareta — foram encaminhados à Setec (Secretaria de Serviços Públicos). O responsável recebeu auto de infração no valor de 500 UFICs.

Hostilidade no Parque Oziel