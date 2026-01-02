A Região Metropolitana de Campinas (RMC) deve enfrentar um fim de semana marcado por instabilidade e calor. Nos próximos dois dias, sexta-feira (2) e sábado (3), os termômetros devem variar entre 21°C e 29°C, com forte presença de chuvas e possibilidade de tempestades.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A principal característica do período será a chuva persistente, que pode ocorrer a qualquer hora do dia. O Instituto de Climatologia alerta para a alta probabilidade de tempestades localizadas, acompanhadas de rajadas de vento moderadas e intensa atividade elétrica, com raios e trovões.
Confira os detalhes da previsão:
- Temperaturas: máximas entre 27°C e 29°C. Durante a noite e a madrugada, a sensação de abafamento diminui, com mínimas em torno de 21°C.
- Chuvas: previsão de precipitação ao longo de todo o período, com possibilidade de volumes significativos em curto espaço de tempo durante as tempestades.
- Ventos: intensidade moderada, com possibilidade de aumento súbito durante os temporais.
- Alertas: risco de alagamentos em áreas com drenagem insuficiente e queda de galhos ou árvores em razão dos ventos e do solo encharcado.
A previsão indica que a instabilidade deve persistir até o final de semana. Para o domingo, ainda há expectativa de chuva, porém com menor intensidade e redução da probabilidade de tempestades.