02 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Calor e tempestades: saiba como será a previsão do tempo na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Tempestades estão previstas na região
Tempestades estão previstas na região

Região Metropolitana de Campinas (RMC) deve enfrentar um fim de semana marcado por instabilidade e calor. Nos próximos dois dias, sexta-feira (2) e sábado (3), os termômetros devem variar entre 21°C e 29°C, com forte presença de chuvas e possibilidade de tempestades.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A principal característica do período será a chuva persistente, que pode ocorrer a qualquer hora do dia. O Instituto de Climatologia alerta para a alta probabilidade de tempestades localizadas, acompanhadas de rajadas de vento moderadas e intensa atividade elétrica, com raios e trovões.

Confira os detalhes da previsão:

  • Temperaturas: máximas entre 27°C e 29°C. Durante a noite e a madrugada, a sensação de abafamento diminui, com mínimas em torno de 21°C.
  • Chuvas: previsão de precipitação ao longo de todo o período, com possibilidade de volumes significativos em curto espaço de tempo durante as tempestades.
  • Ventos: intensidade moderada, com possibilidade de aumento súbito durante os temporais.
  • Alertas: risco de alagamentos em áreas com drenagem insuficiente e queda de galhos ou árvores em razão dos ventos e do solo encharcado.

A previsão indica que a instabilidade deve persistir até o final de semana. Para o domingo, ainda há expectativa de chuva, porém com menor intensidade e redução da probabilidade de tempestades.

Comentários

Comentários