A Região Metropolitana de Campinas (RMC) deve enfrentar um fim de semana marcado por instabilidade e calor. Nos próximos dois dias, sexta-feira (2) e sábado (3), os termômetros devem variar entre 21°C e 29°C, com forte presença de chuvas e possibilidade de tempestades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A principal característica do período será a chuva persistente, que pode ocorrer a qualquer hora do dia. O Instituto de Climatologia alerta para a alta probabilidade de tempestades localizadas, acompanhadas de rajadas de vento moderadas e intensa atividade elétrica, com raios e trovões.

Confira os detalhes da previsão: