As tarifas do transporte público coletivo de Campinas já estão reajustadas desde este 1º de janeiro, com aumento médio de 4,24%, índice próximo à inflação acumulada nos últimos 12 meses. Com a mudança, o Bilhete Único Comum passou a custar R$ 6, enquanto o Vale-Transporte subiu para R$ 6,50.
O reajuste marca o primeiro aumento aplicado no sistema desde janeiro de 2025. Segundo a Prefeitura, a atualização dos valores é necessária para manter o equilíbrio econômico-financeiro do transporte, diante da elevação dos custos operacionais, como combustível, manutenção da frota e mão de obra.
Para reduzir o impacto direto no bolso dos usuários, o município mantém um subsídio elevado ao sistema. Somente em 2025, foram destinados R$ 218,4 milhões ao transporte coletivo e R$ 18 milhões ao PAI-Serviço, totalizando R$ 236,4 milhões em recursos públicos.
As regras de integração seguem inalteradas. A primeira integração continua gratuita, permitindo ao passageiro utilizar dois ônibus em até duas horas pagando apenas uma tarifa. A segunda integração permanece em R$ 0,50, sem reajuste.
Também continuam garantidas as isenções tarifárias previstas em lei para idosos, estudantes, universitários e pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal vigente.
Os créditos adquiridos até 31 de dezembro seguem válidos por até um ano, podendo ser utilizados normalmente, sem qualquer prejuízo aos usuários.
Novos valores das tarifas
|Modalidade
|Valor anterior
|Valor atual
|Bilhete Único Comum
|R$ 5,70
|R$ 6,00
|Vale-Transporte
|R$ 6,20
|R$ 6,50
|Bilhete Único Escolar
|R$ 2,28
|R$ 2,40
|Bilhete Único Universitário
|R$ 2,85
|R$ 3,00
|Linha Centro
|R$ 4,13
|R$ 4,33
|1ª Integração
|Gratuita
|Gratuita
|2ª Integração
|R$ 0,50
|R$ 0,50
Atualmente, o sistema de transporte coletivo de Campinas conta com 1.032 ônibus em circulação, distribuídos em 232 linhas, e transporta, em média, mais de 400 mil passageiros por dia útil.