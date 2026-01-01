01 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
BOLSO APERTADO

Passagens de ônibus já estão mais caras em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Reajuste médio de 4,24% entrou em vigor neste 1º de janeiro; Bilhete Único Comum passa a custar R$ 6 em Campinas.
Reajuste médio de 4,24% entrou em vigor neste 1º de janeiro; Bilhete Único Comum passa a custar R$ 6 em Campinas.

As tarifas do transporte público coletivo de Campinas já estão reajustadas desde este 1º de janeiro, com aumento médio de 4,24%, índice próximo à inflação acumulada nos últimos 12 meses. Com a mudança, o Bilhete Único Comum passou a custar R$ 6, enquanto o Vale-Transporte subiu para R$ 6,50.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O reajuste marca o primeiro aumento aplicado no sistema desde janeiro de 2025. Segundo a Prefeitura, a atualização dos valores é necessária para manter o equilíbrio econômico-financeiro do transporte, diante da elevação dos custos operacionais, como combustível, manutenção da frota e mão de obra.

Para reduzir o impacto direto no bolso dos usuários, o município mantém um subsídio elevado ao sistema. Somente em 2025, foram destinados R$ 218,4 milhões ao transporte coletivo e R$ 18 milhões ao PAI-Serviço, totalizando R$ 236,4 milhões em recursos públicos.

As regras de integração seguem inalteradas. A primeira integração continua gratuita, permitindo ao passageiro utilizar dois ônibus em até duas horas pagando apenas uma tarifa. A segunda integração permanece em R$ 0,50, sem reajuste.

Também continuam garantidas as isenções tarifárias previstas em lei para idosos, estudantes, universitários e pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal vigente.

Os créditos adquiridos até 31 de dezembro seguem válidos por até um ano, podendo ser utilizados normalmente, sem qualquer prejuízo aos usuários.

Novos valores das tarifas

Modalidade Valor anterior Valor atual
Bilhete Único Comum R$ 5,70 R$ 6,00
Vale-Transporte R$ 6,20 R$ 6,50
Bilhete Único Escolar R$ 2,28 R$ 2,40
Bilhete Único Universitário R$ 2,85 R$ 3,00
Linha Centro R$ 4,13 R$ 4,33
1ª Integração Gratuita Gratuita
2ª Integração R$ 0,50 R$ 0,50

Atualmente, o sistema de transporte coletivo de Campinas conta com 1.032 ônibus em circulação, distribuídos em 232 linhas, e transporta, em média, mais de 400 mil passageiros por dia útil.

Comentários

Comentários