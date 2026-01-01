As tarifas do transporte público coletivo de Campinas já estão reajustadas desde este 1º de janeiro, com aumento médio de 4,24%, índice próximo à inflação acumulada nos últimos 12 meses. Com a mudança, o Bilhete Único Comum passou a custar R$ 6, enquanto o Vale-Transporte subiu para R$ 6,50.

O reajuste marca o primeiro aumento aplicado no sistema desde janeiro de 2025. Segundo a Prefeitura, a atualização dos valores é necessária para manter o equilíbrio econômico-financeiro do transporte, diante da elevação dos custos operacionais, como combustível, manutenção da frota e mão de obra.

Para reduzir o impacto direto no bolso dos usuários, o município mantém um subsídio elevado ao sistema. Somente em 2025, foram destinados R$ 218,4 milhões ao transporte coletivo e R$ 18 milhões ao PAI-Serviço, totalizando R$ 236,4 milhões em recursos públicos.