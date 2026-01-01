O ano de 2026 começou com novos campineiros nascendo em unidades de saúde da cidade. Os primeiros bebês do ano vieram ao mundo por parto normal, em atendimentos realizados pelo SUS e pela rede privada.

O primeiro nascimento registrado ocorreu na Maternidade de Campinas, pelo Sistema Único de Saúde. Ísis nasceu às 3h09, pesando 3,560 kg e medindo 51 centímetros. Ela é a primeira filha de Alana Melissa Fidelis de Oliveira e Gabriel Borges de Jesus, moradores de Campinas.