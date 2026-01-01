01 de janeiro de 2026
SUSPEITO DETIDO

Viela da Alegria: casa vira depósito com 174 kg de maconha

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Polícia Militar localiza mais de 170 quilos de maconha em imóvel no Jardim Santiago, em Hortolândia, após denúncia.
Polícia Militar localiza mais de 170 quilos de maconha em imóvel no Jardim Santiago, em Hortolândia, após denúncia.

Polícia Militar apreendeu 174,3 quilos de maconha em uma residência no Jardim Santiago, em Hortolândia. A ação ocorreu após denúncia anônima sobre o possível armazenamento de drogas no imóvel, localizado na Viela da Alegria.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais avistaram um homem na área externa da casa, que entrou rapidamente no imóvel ao perceber a presença da viatura. Diante da atitude suspeita, a equipe acessou a residência para realizar a abordagem.

Em um primeiro momento, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, durante busca detalhada no interior da casa, os agentes localizaram os mais de 170 quilos de maconha, acondicionados no imóvel.

O homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece preso, e o caso segue sob investigação para apurar a origem da droga e possíveis envolvidos.

