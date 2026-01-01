A Polícia Militar apreendeu 174,3 quilos de maconha em uma residência no Jardim Santiago, em Hortolândia. A ação ocorreu após denúncia anônima sobre o possível armazenamento de drogas no imóvel, localizado na Viela da Alegria.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais avistaram um homem na área externa da casa, que entrou rapidamente no imóvel ao perceber a presença da viatura. Diante da atitude suspeita, a equipe acessou a residência para realizar a abordagem.

Em um primeiro momento, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, durante busca detalhada no interior da casa, os agentes localizaram os mais de 170 quilos de maconha, acondicionados no imóvel.