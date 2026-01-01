Na tarde desta quarta-feira (31), uma ocorrência grave mobilizou as forças de segurança no bairro Bela Vista, em Mogi Guaçu. Segundo a Guarda Civil Municipal, um homem invadiu uma residência e colocou fogo no imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Corpo de Bombeiros já estava no local combatendo as chamas quando a GCM chegou, acionada pelo Centro de Comunicação. Durante a ação, os agentes encontraram o suspeito com ferimentos pelo corpo, possivelmente provocados pelo próprio incêndio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Samu foi acionado para prestar os primeiros socorros. O homem foi encaminhado ao Hospital Tabajara Ramos, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta hospitalar, ele foi preso em flagrante pela equipe da Guarda Civil Municipal.