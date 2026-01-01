01 de janeiro de 2026
MOGI GUAÇU

Homem é baleado no peito durante briga em cidade da região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caso aconteceu em Mogi Guaçu
Caso aconteceu em Mogi Guaçu

Um homem foi atingido por um tiro na região do peito durante uma discussão na noite de Natal, em Mogi Guaçu. A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a ocorrência, registrada como tentativa de homicídio. A ocorrência foi divulgada somente agora pela administração.

Segundo testemunhas, o atirador é um jovem de cerca de 22 anos que fugiu em uma moto Honda Biz após o crime, usando um revólver cromado. A vítima foi socorrida para a Santa Casa.

A GCM informa que, posteriormente, a vítima deixou o hospital por conta própria, sem alta médica. O Boletim de Ocorrência foi elaborado e o caso está em apuração pela Polícia Civil.

