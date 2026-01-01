Um homem foi atingido por um tiro na região do peito durante uma discussão na noite de Natal, em Mogi Guaçu. A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a ocorrência, registrada como tentativa de homicídio. A ocorrência foi divulgada somente agora pela administração.

Segundo testemunhas, o atirador é um jovem de cerca de 22 anos que fugiu em uma moto Honda Biz após o crime, usando um revólver cromado. A vítima foi socorrida para a Santa Casa.

A GCM informa que, posteriormente, a vítima deixou o hospital por conta própria, sem alta médica. O Boletim de Ocorrência foi elaborado e o caso está em apuração pela Polícia Civil.