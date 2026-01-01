01 de janeiro de 2026
POR ÁGUA ABAIXO

Guarda esconderijo de 'kits' de cocaína em tubulação de água

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
GCM localiza cocaína escondida em galeria de águas pluviais durante patrulhamento na Zona Leste de Mogi Guaçu.
GCM localiza cocaína escondida em galeria de águas pluviais durante patrulhamento na Zona Leste de Mogi Guaçu.

Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu realizou a apreensão de entorpecentes durante patrulhamento na Zona Leste do município. A ação teve início após informações repassadas por uma testemunha, que relatou a presença de um indivíduo escondendo objetos no interior de uma galeria de águas pluviais, em um ponto já conhecido pelas equipes.

Durante as buscas no local indicado, os agentes localizaram nove kits contendo substância análoga à cocaína, armazenados dentro da tubulação. O material apreendido totalizou 252 gramas da droga.

Diante dos fatos, os entorpecentes foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial formalizou a apreensão e realizou o registro da ocorrência. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

