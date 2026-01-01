A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu realizou a apreensão de entorpecentes durante patrulhamento na Zona Leste do município. A ação teve início após informações repassadas por uma testemunha, que relatou a presença de um indivíduo escondendo objetos no interior de uma galeria de águas pluviais, em um ponto já conhecido pelas equipes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante as buscas no local indicado, os agentes localizaram nove kits contendo substância análoga à cocaína, armazenados dentro da tubulação. O material apreendido totalizou 252 gramas da droga.

Diante dos fatos, os entorpecentes foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial formalizou a apreensão e realizou o registro da ocorrência. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.