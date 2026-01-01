01 de janeiro de 2026
PREVISÃO DO TEMPO

2026 começa com chuvas e chances de tempestades na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Instabilidade marca o início do mês na RMC, com pancadas de chuva nesta quinta e precipitações mais persistentes na sexta-feira.
A previsão para os próximos dias indica período de instabilidade na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Nesta quinta-feira (1º), a população deve se preparar para pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com temperaturas variando entre 21°C e 28°C.

A situação se intensifica na sexta-feira (2), quando a chuva tende a se tornar mais constante e generalizada devido à passagem de um sistema meteorológico. A previsão aponta para um dia mais frio, com máximas que não devem ultrapassar os 26°C.

O período de chuva persistente na sexta-feira pode resultar em acumulados significativos de precipitação. Em dias de tempestade, a orientação é evitar áreas abertas, não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada e reduzir deslocamentos desnecessários.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

