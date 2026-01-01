A previsão para os próximos dias indica período de instabilidade na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Nesta quinta-feira (1º), a população deve se preparar para pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com temperaturas variando entre 21°C e 28°C.

A situação se intensifica na sexta-feira (2), quando a chuva tende a se tornar mais constante e generalizada devido à passagem de um sistema meteorológico. A previsão aponta para um dia mais frio, com máximas que não devem ultrapassar os 26°C.

O período de chuva persistente na sexta-feira pode resultar em acumulados significativos de precipitação. Em dias de tempestade, a orientação é evitar áreas abertas, não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada e reduzir deslocamentos desnecessários.