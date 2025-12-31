Um ato de violência extrema chocou o bairro Ypê 1, em Mogi Guaçu, na madrugada desta quarta-feira (31). A aposentada Lourdes de Souza Cheregati, de 88 anos, teve a casa incendiada pelo próprio filho, Carlos César Cheregati, de 45 anos. O suspeito havia deixado o sistema prisional recentemente, beneficiado pela saída temporária de fim de ano, e é acusado de atear fogo no imóvel da família, localizado na Rua Altamir de Oliveira.

De acordo com relatos de familiares, Carlos entrou em surto por volta da 1h, após consumir álcool e entorpecentes. A situação se agravou por volta das 4h, quando ele subiu no telhado e iniciou o incêndio. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo vários cômodos, entre eles o quarto da idosa e um banheiro. Eletroeletrônicos, móveis e outros pertences foram totalmente destruídos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, mas os danos foram extensos. Na manhã desta quarta-feira, a estrutura do imóvel ainda apresentava sinais de comprometimento, e será necessária avaliação técnica para verificar as condições das fundações. Além da alvenaria, toda a fiação elétrica e o encanamento foram perdidos.