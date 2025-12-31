O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou nesta terça-feira (30) a portaria que estabelece os feriados nacionais e os pontos facultativos de 2026. Ao todo, o calendário traz 10 feriados nacionais e nove pontos facultativos, com impacto direto no funcionamento da administração pública federal ao longo do próximo ano.

De acordo com a portaria, apenas um feriado nacional cairá em um fim de semana: a Proclamação da República, em 15 de novembro, que será em um domingo. As demais datas ocorrem em dias úteis, o que favorece folgas prolongadas e ajustes no funcionamento de órgãos públicos.

O texto determina que o calendário deverá ser seguido por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo aos serviços essenciais à população. A norma também proíbe a antecipação de pontos facultativos ou a adoção de datas não previstas oficialmente, com exceção dos feriados estaduais e municipais reconhecidos em lei.

Feriados estadual e municipais