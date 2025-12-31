O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou nesta terça-feira (30) a portaria que estabelece os feriados nacionais e os pontos facultativos de 2026. Ao todo, o calendário traz 10 feriados nacionais e nove pontos facultativos, com impacto direto no funcionamento da administração pública federal ao longo do próximo ano.
De acordo com a portaria, apenas um feriado nacional cairá em um fim de semana: a Proclamação da República, em 15 de novembro, que será em um domingo. As demais datas ocorrem em dias úteis, o que favorece folgas prolongadas e ajustes no funcionamento de órgãos públicos.
O texto determina que o calendário deverá ser seguido por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo aos serviços essenciais à população. A norma também proíbe a antecipação de pontos facultativos ou a adoção de datas não previstas oficialmente, com exceção dos feriados estaduais e municipais reconhecidos em lei.
Feriados estadual e municipais
No Estado de São Paulo, permanece o feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado em 9 de julho, que em 2026 cairá em uma quinta-feira.
Já Campinas contará com dois feriados municipais no próximo ano. Além do tradicional Dia da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro (terça-feira), a cidade terá, pela primeira vez, o Dia do Evangélico, em 12 de agosto, que será celebrado em uma quarta-feira.
A portaria federal também reforça que feriados estaduais (datas magnas) e municipais instituídos por lei devem ser observados pelas repartições federais localizadas nesses territórios.
Confira o calendário nacional de 2026
Feriados nacionais
- 1º de janeiro – Confraternização Universal
- 3 de abril – Paixão de Cristo
- 21 de abril – Tiradentes
- 1º de maio – Dia do Trabalho
- 7 de setembro – Independência do Brasil
- 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro – Finados
- 15 de novembro – Proclamação da República
- 20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro – Natal
Pontos facultativos
- 16 de fevereiro – Carnaval
- 17 de fevereiro – Carnaval
- 18 de fevereiro – Quarta-feira de Cinzas (até 14h)
- 20 de abril
- 4 de junho – Corpus Christi
- 5 de junho
- 28 de outubro – Dia do Servidor Público Federal
- 24 de dezembro – Véspera de Natal (após 13h)
- 31 de dezembro – Véspera de Ano Novo (após 13h)
Feriado estadual
-
9 de julho – Revolução Constitucionalista de 1932
Feriados municipais em Campinas
- 12 de agosto – Dia do Evangélico
- 8 de dezembro – Dia da Padroeira Nossa Senhora da Conceição