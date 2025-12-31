O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, está entre os terminais brasileiros que recebem a Operação Fim de Ano da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ação que reforça a fiscalização do transporte aéreo durante o período de maior movimento do ano. A iniciativa ocorre até 5 de janeiro e tem como objetivo garantir os direitos dos passageiros em meio ao aumento expressivo do fluxo de viajantes.
Projeções do Ministério de Portos e Aeroportos indicam que milhares de pessoas devem circular pelos aeroportos brasileiros neste período, seja para visitar familiares, descansar ou aproveitar as férias de verão. Com a alta demanda, crescem também os riscos de atrasos e cancelamentos de voos, overbooking, extravio de bagagens e falhas na prestação de assistência aos passageiros.
Em resposta a esse cenário, a Anac intensificou a presença de servidores em campo, que atuam de forma descaracterizada e simultânea em aeroportos estratégicos do país, entre eles Viracopos, além de Congonhas, Guarulhos, Brasília, Confins, Galeão, Santos Dumont, Florianópolis e outros terminais de grande movimento. A fiscalização tem como base as resoluções nº 400/2016 e nº 280/2013, que regulam os direitos dos passageiros e a acessibilidade no transporte aéreo.
Direitos em casos de atraso e cancelamento
As normas da Anac determinam que, em situações de atraso ou cancelamento, as companhias aéreas devem oferecer assistência material progressiva. A partir de uma hora de atraso, o passageiro tem direito a meios de comunicação, como internet ou telefone. Com duas horas, deve ser garantida alimentação adequada, por refeição ou voucher. Já após quatro horas, a empresa é obrigada a oferecer hospedagem, quando necessário, e transporte de ida e volta. Além disso, o passageiro deve ser informado a cada 30 minutos sobre a previsão de novo horário do voo.
Também está assegurado o direito de desistir da compra da passagem em até 24 horas, sem custo, desde que a aquisição tenha ocorrido com pelo menos sete dias de antecedência do voo. O reembolso deve ser feito em até sete dias, conforme o meio de pagamento utilizado.
Bagagens, overbooking e correção de nome
A regulamentação prevê franquia mínima de 10 quilos para bagagem de mão, transportada na cabine. Já a bagagem despachada pode ter cobrança adicional, conforme o contrato. Em casos de overbooking, a companhia deve buscar voluntários para reacomodação, com compensação negociada. Se houver preterição involuntária, o passageiro tem direito a indenização e reacomodação.
Erros de grafia no nome ou sobrenome do passageiro devem ser corrigidos sem custo, desde que solicitados antes da emissão do cartão de embarque. No caso de extravio de bagagem, a reclamação deve ser registrada ainda na área de desembarque. A empresa tem até sete dias para devolver bagagem em voos domésticos e 21 dias em voos internacionais. Se não houver localização, a indenização deve ser paga em até sete dias.
Atenção à acessibilidade
A operação também reforça o cumprimento da resolução nº 280/2013, que trata da acessibilidade no transporte aéreo. Passageiros com Necessidade de Assistência Especial (PNAE), como pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo ou mobilidade reduzida, devem receber atendimento prioritário e seguro.
Entre os direitos garantidos estão o despacho gratuito de equipamentos de mobilidade, desconto mínimo de 80% na passagem de acompanhante, quando exigido, transporte gratuito de cão-guia na cabine e redução no custo de excesso de bagagem para equipamentos médicos. Para assegurar o atendimento, a companhia aérea deve ser informada com antecedência, geralmente entre 48 e 72 horas antes do voo.
O que fazer em caso de descumprimento
Se os direitos não forem respeitados, o passageiro deve procurar imediatamente o balcão da companhia aérea, registrar reclamação no portal consumidor.gov.br, guardar comprovantes como bilhetes e notas fiscais, e também pode acionar o Procon do município. A Anac orienta ainda a consulta ao Guia de Direitos do Passageiro, disponível em seus canais oficiais.