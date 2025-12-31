O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, está entre os terminais brasileiros que recebem a Operação Fim de Ano da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ação que reforça a fiscalização do transporte aéreo durante o período de maior movimento do ano. A iniciativa ocorre até 5 de janeiro e tem como objetivo garantir os direitos dos passageiros em meio ao aumento expressivo do fluxo de viajantes.

Projeções do Ministério de Portos e Aeroportos indicam que milhares de pessoas devem circular pelos aeroportos brasileiros neste período, seja para visitar familiares, descansar ou aproveitar as férias de verão. Com a alta demanda, crescem também os riscos de atrasos e cancelamentos de voos, overbooking, extravio de bagagens e falhas na prestação de assistência aos passageiros.

Em resposta a esse cenário, a Anac intensificou a presença de servidores em campo, que atuam de forma descaracterizada e simultânea em aeroportos estratégicos do país, entre eles Viracopos, além de Congonhas, Guarulhos, Brasília, Confins, Galeão, Santos Dumont, Florianópolis e outros terminais de grande movimento. A fiscalização tem como base as resoluções nº 400/2016 e nº 280/2013, que regulam os direitos dos passageiros e a acessibilidade no transporte aéreo.

Direitos em casos de atraso e cancelamento