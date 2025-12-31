A Prefeitura de Campinas lançou oficialmente o Programa Bolsa Esporte Municipal (BEM), iniciativa inédita voltada ao fomento do esporte de rendimento e da inclusão paradesportiva no município. O chamamento público foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (29) e prevê investimento de R$ 557,2 mil, com concessão do benefício por nove meses, a partir de abril de 2026.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) e será executado por meio de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sediadas em Campinas. A proposta é oferecer apoio financeiro direto a atletas, paratletas, técnicos e guias paradesportivos, fortalecendo a preparação, a participação em competições oficiais e a representação do município em diferentes níveis.
Segundo a Administração Municipal, o Bolsa Esporte consolida uma política pública estruturada, com critérios técnicos, regras claras e avaliação por pontuação, garantindo transparência no acesso aos recursos. O secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, afirma que o programa cria melhores condições para o desenvolvimento esportivo local. “É um investimento que reconhece o esforço de quem representa Campinas, valoriza o trabalho técnico e amplia oportunidades no esporte”, destacou.
O edital é fundamentado em legislação municipal específica e os recursos serão custeados pelo Fundo de Assistência ao Desporto Amador (FADA). O benefício será pago em nove parcelas mensais, conforme a categoria contemplada.
Quem pode participar
As inscrições não são individuais e devem ser feitas exclusivamente pelas OSCs, entre 19 e 23 de janeiro de 2026, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI Externo). As entidades precisam ter atuação esportiva comprovada, sede no município e estar regulares junto à Fazenda Pública e à prestação de contas de benefícios anteriores.
Cada organização poderá indicar um número limitado de beneficiários, respeitando critérios de gênero e categoria. Atletas contemplados devem ter entre 14 e 19 anos, enquanto paratletas, técnicos e guias seguem regras específicas definidas no edital.
Os repasses serão feitos com base em Unidades Fiscais de Campinas (UFICs). Atletas e paratletas receberão 140 UFICs mensais, técnicos 560 UFICs e guias paradesportivos 360 UFICs. O edital também define o teto de recursos por categoria, totalizando os R$ 557,2 mil previstos no programa.
Modalidades atendidas
Na categoria atletas, o programa contempla 15 modalidades, entre elas atletismo, basquete, futsal, ginástica artística e rítmica, judô, natação, taekwondo, vôlei e vôlei de praia. Já no paradesporto, estão incluídas modalidades como atletismo, natação, basquete, handebol e rugby em cadeira de rodas.
Ao todo, serão concedidas 60 bolsas para atletas, 7 para paratletas, 3 para técnicos e 3 para guias paradesportivos, respeitando a classificação final.
Avaliação e prazos
A análise das inscrições será feita por uma Comissão de Avaliação formada por servidores da SMEL e um representante do Conselho Municipal de Esportes. A pontuação levará em conta resultados obtidos em competições oficiais em 2025, com prioridade para eventos nacionais, estaduais e regionais.
O resultado preliminar está previsto para 20 de fevereiro de 2026, e a homologação final até 20 de março, com possibilidade de recursos dentro dos prazos estabelecidos no edital.