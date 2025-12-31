A Prefeitura de Campinas lançou oficialmente o Programa Bolsa Esporte Municipal (BEM), iniciativa inédita voltada ao fomento do esporte de rendimento e da inclusão paradesportiva no município. O chamamento público foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (29) e prevê investimento de R$ 557,2 mil, com concessão do benefício por nove meses, a partir de abril de 2026.

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) e será executado por meio de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sediadas em Campinas. A proposta é oferecer apoio financeiro direto a atletas, paratletas, técnicos e guias paradesportivos, fortalecendo a preparação, a participação em competições oficiais e a representação do município em diferentes níveis.

Segundo a Administração Municipal, o Bolsa Esporte consolida uma política pública estruturada, com critérios técnicos, regras claras e avaliação por pontuação, garantindo transparência no acesso aos recursos. O secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, afirma que o programa cria melhores condições para o desenvolvimento esportivo local. “É um investimento que reconhece o esforço de quem representa Campinas, valoriza o trabalho técnico e amplia oportunidades no esporte”, destacou.