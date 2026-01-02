A Prefeitura de Jaguariúna apresentou o balanço da vacinação antirrábica de cães e gatos em 2025, destacando a eliminação da fila de espera e o fortalecimento das ações de prevenção de zoonoses no município. A campanha foi conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde.
Em outubro deste ano, cerca de 200 animais aguardavam vacinação. Com reorganização do serviço, planejamento e reforço das equipes, a Prefeitura conseguiu zerar completamente a demanda, garantindo atendimento a todos os responsáveis que procuraram o serviço, sem desperdício de doses.
Ao longo de 2025, foram vacinados gratuitamente 380 cães e 149 gatos, totalizando 529 animais imunizados. Apesar do avanço, a Secretaria de Saúde alerta que a procura ainda é considerada baixa, mesmo com a oferta contínua do serviço e a disponibilidade de vacinas.
A Vigilância em Saúde reforça que deve ser feita notificação imediata em casos de aparecimento de morcegos ou se cães e gatos tiverem contato com morcegos ou outros animais silvestres, situações que representam risco para transmissão da raiva.
Segundo o veterinário da unidade, Paulo Costa, o resultado demonstra a eficiência da estratégia adotada. “Conseguimos eliminar uma fila significativa, utilizando todas as doses de forma responsável e sem desperdício. Isso é extremamente positivo para a saúde animal e humana. A raiva é uma doença grave, sem cura, e a principal prevenção é a vacinação a partir dos três meses de vida do animal, com reforço anual”, afirmou.
A vacinação antirrábica em Jaguariúna ocorre mediante agendamento prévio, pelos telefones (19) 3867-9700, ramais 3051, 3052 ou 3053, ou pelo WhatsApp (19) 99978-9376 (somente mensagens de texto).
No dia marcado, os responsáveis devem apresentar guia e coleira para cães, caixa de transporte para gatos, além do Cartão Cidadão e documento oficial com foto.