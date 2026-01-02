A Prefeitura de Jaguariúna apresentou o balanço da vacinação antirrábica de cães e gatos em 2025, destacando a eliminação da fila de espera e o fortalecimento das ações de prevenção de zoonoses no município. A campanha foi conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde.

Em outubro deste ano, cerca de 200 animais aguardavam vacinação. Com reorganização do serviço, planejamento e reforço das equipes, a Prefeitura conseguiu zerar completamente a demanda, garantindo atendimento a todos os responsáveis que procuraram o serviço, sem desperdício de doses.

Ao longo de 2025, foram vacinados gratuitamente 380 cães e 149 gatos, totalizando 529 animais imunizados. Apesar do avanço, a Secretaria de Saúde alerta que a procura ainda é considerada baixa, mesmo com a oferta contínua do serviço e a disponibilidade de vacinas.