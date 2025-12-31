Policiais militares apreenderam cocaína com um detento que usufruía do benefício da saída temporária na noite de terça-feira (30), em Jaguariúna. O flagrante ocorreu durante uma ação policial de rotina, conhecida como atividade delegada, realizada no município.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o indivíduo um microtubo contendo a substância ilícita. Após consulta aos sistemas de registros criminais, foi confirmado que o homem estava fora do regime prisional em razão da permissão temporária concedida pela Justiça.

De acordo com a legislação, o porte de drogas caracteriza descumprimento das condições da saída temporária, o que implica na revogação imediata do benefício. Diante da constatação, os policiais registraram a ocorrência na Central de Polícia Judiciária.