31 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
BENEFÍCIO PERDIDO

Saidinha vira flagrante e detento é preso com cocaína

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Detento beneficiado pela saída temporária foi flagrado com cocaína durante ação da PM em Jaguariúna.
Detento beneficiado pela saída temporária foi flagrado com cocaína durante ação da PM em Jaguariúna.

Policiais militares apreenderam cocaína com um detento que usufruía do benefício da saída temporária na noite de terça-feira (30), em Jaguariúna. O flagrante ocorreu durante uma ação policial de rotina, conhecida como atividade delegada, realizada no município.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o indivíduo um microtubo contendo a substância ilícita. Após consulta aos sistemas de registros criminais, foi confirmado que o homem estava fora do regime prisional em razão da permissão temporária concedida pela Justiça.

De acordo com a legislação, o porte de drogas caracteriza descumprimento das condições da saída temporária, o que implica na revogação imediata do benefício. Diante da constatação, os policiais registraram a ocorrência na Central de Polícia Judiciária.

A droga foi apreendida e encaminhada para perícia. O detento foi liberado após a autuação, mas terá a saída temporária revogada e deverá responder às medidas judiciais cabíveis.

Comentários

Comentários