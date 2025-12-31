Durante um patrulhamento de rotina na noite desta terça-feira (30), no Jardim Maria Beatriz, em Mogi Mirim, policiais da Polícia Militar se depararam com quatro adolescentes próximos a uma motocicleta estacionada. Ao avistarem a viatura, um dos suspeitos fugiu e não foi localizado.

Os outros três adolescentes, todos menores de 18 anos, foram abordados para averiguação. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com eles. No entanto, durante vistoria no veículo, os policiais constataram fortes indícios de adulteração.

A motocicleta, que não constava como roubada nos sistemas policiais, apresentava número do chassi raspado, cor original alterada e miolo da ignição removido, características que indicam possível receptação ou furto. Diante das evidências, o veículo foi apreendido.