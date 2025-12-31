Na noite desta terça-feira (30), a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada após a esposa relatar anos de agressões físicas e psicológicas.

Segundo o depoimento prestado à PM, a mulher afirmou que suportava as agressões para manter a família unida. Ela relatou ainda que, em episódios anteriores, o agressor utilizava torções para evitar marcas aparentes. Na noite do fato, o homem teria arremessado latas de cerveja contra a vítima e feito ameaças de morte antes de deixar a residência.

Com base nas informações, os policiais realizaram patrulhamento na região e localizaram o suspeito em um comércio de bebidas no Jardim Chaparral, onde ele foi abordado e detido.