01 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido usa latas de cerveja para agredir esposa e vai preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem é preso em Mogi Guaçu após esposa relatar anos de agressões físicas e psicológicas e ameaças de morte.
Homem é preso em Mogi Guaçu após esposa relatar anos de agressões físicas e psicológicas e ameaças de morte.

Na noite desta terça-feira (30), a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica no Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada após a esposa relatar anos de agressões físicas e psicológicas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o depoimento prestado à PM, a mulher afirmou que suportava as agressões para manter a família unida. Ela relatou ainda que, em episódios anteriores, o agressor utilizava torções para evitar marcas aparentes. Na noite do fato, o homem teria arremessado latas de cerveja contra a vítima e feito ameaças de morte antes de deixar a residência.

Com base nas informações, os policiais realizaram patrulhamento na região e localizaram o suspeito em um comércio de bebidas no Jardim Chaparral, onde ele foi abordado e detido.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes.

Comentários

Comentários