Após mais de 40 anos desativados, os jatos d’água da fonte em frente ao Paço Municipal de Valinhos voltaram a funcionar, marcando a conclusão das obras de revitalização do chafariz localizado no Centro da cidade. A intervenção devolve movimento ao espaço público e integra um conjunto de ações voltadas à requalificação urbana da região central.

O trabalho envolveu a recuperação completa do espelho d’água, que recebeu novo revestimento com aplicação de fibra semelhante à utilizada em piscinas. Bomba, sistema hidráulico e instalações elétricas foram totalmente refeitos, permitindo o retorno dos jatos contínuos e da iluminação interna da fonte.

No centro da estrutura, a escultura Mãe Valinhos, em bronze e com mais de dois metros de altura, também passou por restauração. A obra foi recuperada em maio pelo próprio autor, o artista Santos Lopes, responsável pela peça inaugurada em 1996 durante as comemorações do centenário do município. A estátua permanece posicionada de frente para a Igreja de São Sebastião, compondo o conjunto arquitetônico do espaço.