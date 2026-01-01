Serra Negra entra em clima de festa com a realização do Festival de Verão 2025, que acontece de 2 de janeiro a 1º de fevereiro, levando música, arte, cultura e opções de lazer a diferentes pontos da cidade. A iniciativa reforça o calendário turístico e cultural do município durante o período de férias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao longo de um mês, moradores e visitantes poderão acompanhar uma programação diversificada, com apresentações musicais, atividades culturais e atrações voltadas para públicos de todas as idades. O festival valoriza artistas, incentiva a ocupação dos espaços públicos e promove momentos de convivência e entretenimento em um dos destinos turísticos mais tradicionais do interior paulista.

A programação completa, com datas, horários e locais das atrações, está disponível no site oficial da Prefeitura de Serra Negra, em serranegra.sp.gov.br.