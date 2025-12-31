Uma mulher de 59 anos morreu nesta segunda-feira (29) após quase três semanas internada em decorrência de um ataque brutal ocorrido dentro da própria residência, no Parque Valença, em Campinas. A morte levou a Polícia Civil a reclassificar o caso como feminicídio.

A vítima, Maria Aparecida Pereira Martins da Silva, estava hospitalizada desde o dia 11 de dezembro, quando foi socorrida em estado grave após sofrer múltiplos golpes na cabeça. A confirmação do óbito foi feita pelo Hospital PUC-Campinas, onde ela permanecia sob cuidados intensivos.

Segundo o registro policial, a agressão aconteceu dentro da casa da vítima, na Rua Dr. Alderico Alvite. Vizinhos acionaram a Polícia Militar depois de ouvirem gritos de socorro. Ao chegarem ao local, moradores conseguiram arrombar o portão, conter o agressor e retirar o objeto usado no ataque antes da chegada das viaturas.