Uma mulher de 59 anos morreu nesta segunda-feira (29) após quase três semanas internada em decorrência de um ataque brutal ocorrido dentro da própria residência, no Parque Valença, em Campinas. A morte levou a Polícia Civil a reclassificar o caso como feminicídio.
A vítima, Maria Aparecida Pereira Martins da Silva, estava hospitalizada desde o dia 11 de dezembro, quando foi socorrida em estado grave após sofrer múltiplos golpes na cabeça. A confirmação do óbito foi feita pelo Hospital PUC-Campinas, onde ela permanecia sob cuidados intensivos.
Segundo o registro policial, a agressão aconteceu dentro da casa da vítima, na Rua Dr. Alderico Alvite. Vizinhos acionaram a Polícia Militar depois de ouvirem gritos de socorro. Ao chegarem ao local, moradores conseguiram arrombar o portão, conter o agressor e retirar o objeto usado no ataque antes da chegada das viaturas.
Testemunhas relataram à polícia que o homem desferiu ao menos três golpes na cabeça da companheira. O agressor, um idoso de 79 anos, foi detido no local e permaneceu preso desde então.
Em depoimento, ele alegou ter problemas psicológicos e afirmou que atacou a mulher por acreditar estar sendo traído. Conforme apurado pela polícia, o suspeito tem diagnóstico de Alzheimer.
Com a confirmação da morte, o inquérito passou a tramitar como feminicídio consumado. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade aos procedimentos legais.