FEMINICÍDIO

Mulher atacada com marreta morre após 18 dias internada

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Governo de SP
Vítima estava internada desde 11 de dezembro após agressão dentro de casa.
Vítima estava internada desde 11 de dezembro após agressão dentro de casa.

Uma mulher de 59 anos morreu nesta segunda-feira (29) após quase três semanas internada em decorrência de um ataque brutal ocorrido dentro da própria residência, no Parque Valença, em Campinas. A morte levou a Polícia Civil a reclassificar o caso como feminicídio.

A vítima, Maria Aparecida Pereira Martins da Silva, estava hospitalizada desde o dia 11 de dezembro, quando foi socorrida em estado grave após sofrer múltiplos golpes na cabeça. A confirmação do óbito foi feita pelo Hospital PUC-Campinas, onde ela permanecia sob cuidados intensivos.

Segundo o registro policial, a agressão aconteceu dentro da casa da vítima, na Rua Dr. Alderico Alvite. Vizinhos acionaram a Polícia Militar depois de ouvirem gritos de socorro. Ao chegarem ao local, moradores conseguiram arrombar o portão, conter o agressor e retirar o objeto usado no ataque antes da chegada das viaturas.

Testemunhas relataram à polícia que o homem desferiu ao menos três golpes na cabeça da companheira. O agressor, um idoso de 79 anos, foi detido no local e permaneceu preso desde então.

Em depoimento, ele alegou ter problemas psicológicos e afirmou que atacou a mulher por acreditar estar sendo traído. Conforme apurado pela polícia, o suspeito tem diagnóstico de Alzheimer.

Com a confirmação da morte, o inquérito passou a tramitar como feminicídio consumado. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade aos procedimentos legais.

